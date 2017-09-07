Шульц считает, что Трамп слишком долго занимает пост президента США

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что Дональд Трамп слишком долго занимает пост президента США.

На вопрос журналиста издания Zeit Magazin , как долго Трамп сможет продержаться в Белом доме, Шульц ответил: "На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго".

Шульц неоднократно критически отзывался о президенте США, призывая европейцев не подчиняться политической логике Трампа.

По данным опроса института IfD, проведенного 6 сентября, за партийный альянс Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 38,5% избирателей, СДПГ Шульца получила 24% поддержки. За "Свободную демпартию" (немецких либералов) готовы проголосовать 10%. Партию "Альтернатива для Германии", а также "Левых" и "Зеленых" готовы поддержать по 8% опрошенных.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.