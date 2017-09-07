ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США отрицает проведение обысков или причинение повреждений консульству России в Сан-Франциско, которое было закрыто по распоряжению американских властей, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские представители в консульстве в Сан-Франциско "ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру". По ее словам, агенты ФБР заглядывали во все уголки и вскрывали потолочные перекрытия. По ее словам, "то, что в госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками от подвалов до чердаков". Также она заявила, что агенты спецслужб США разгуливают по крыше здания.

"Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными", — заявил представитель госдепартамента.

"Как мы сообщали ранее российскому правительству, мы позволим русским, которые живут в квартирах в консульстве, остаться до 1 октября, чтобы у них было время упаковать свои вещи. Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства", — сказал он.

"На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства. Госдепартамент проинформировал российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались, и пригласил российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой. Эта работа сейчас завершена", — сказал он.

Представитель госдепартамента подтвердил, что допуск в здание по-прежнему производится по решению госдепа. По его словам, госдеп "поддерживает здание в соответствие с Венской конвенцией, законами США и двусторонними соглашениями". МИД РФ с этим не согласен и говорит, что действия США грубейшим образом нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, двусторонней Консульской конвенции 1964 года.