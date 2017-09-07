Премьер Антигуа и Барбуда предварительно оценил ущерб от урагана "Ирма"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что ущерб от урагана "Ирма", приведшего к "абсолютной разрухе" на острове Барбуда, может составить около 150 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.
"Годы уйдут на реализацию проектов по перестройке", — сказал премьер. По его словам, один человек погиб в результате урагана на острове Барбуда.
Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.