Премьер Антигуа и Барбуда предварительно оценил ущерб от урагана "Ирма"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что ущерб от урагана "Ирма", приведшего к "абсолютной разрухе" на острове Барбуда, может составить около 150 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.

"Годы уйдут на реализацию проектов по перестройке", — сказал премьер. По его словам, один человек погиб в результате урагана на острове Барбуда.

Ранее министр заморских территорий Франции Анник Жирарден заявила, что в результате урагана "Ирма" в регионе погибли два человека, еще двое серьезно ранены. Французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен также остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер унес кровли домов.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.