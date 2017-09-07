БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" считает, что миграционная политика Евросоюза, стремящегося не допустить мигрантов к своим берегам, способствует преступному бизнесу в Ливии, основанному на похищениях, пытках и насилии против мигрантов, говорится в открытом письме, адресованном правительствам стран Евросоюза президентом организации Джоан Лью.
По ее словам, содержание мигрантов в закрытых центрах – это "процветающее предприятие, занимающееся похищением, пытками и вымогательством". Она отметила, что "Врачи без границ" более года помогают мигрантам, оказавшимся в таких центрах, и наблюдают там "схему произвольного задержания, вымогательства, физических злоупотреблений и лишения минимальных услуг, от которой в этих центрах страдают мужчины, женщины и дети".
Она считает восторженные заявления о сокращении числа отплывающих в Европу мигрантов "в лучшем случае лицемерием, а в худшем – циничным соучастием в организованном бизнесе, который делает из людей товар в руках контрабандистов". Лью уверена, что миграционная политика ЕС только толкает мигрантов в руки контрабандистов, вместо того, чтобы открывать им законные пути получения убежища. По ее словам, людям, оказавшимся в такой ситуации, необходим доступ к защите, убежищу и процедурам добровольной репатриации.
Ливия является для беженцев из стран Африки "дверью" в Европу через Средиземное море. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.
В июле главы МВД стран-членов ЕС договорились продолжать содействовать усилению потенциала ливийской береговой охраны, программе добровольной депортации мигрантов из Ливии в Нигер и в страны их происхождения, активизировать переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов, сотрудничать с Нигером и Мали для остановки потоков нелегалов в Ливию и ужесточения пограничного контроля на южных границах страны.