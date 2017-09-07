БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" считает, что миграционная политика Евросоюза, стремящегося не допустить мигрантов к своим берегам, способствует преступному бизнесу в Ливии, основанному на похищениях, пытках и насилии против мигрантов, говорится в открытом письме, адресованном правительствам стран Евросоюза президентом организации Джоан Лью.

"Ослепленное одной целью – удержать людей вдали от Европы – европейское финансирование мешает лодкам отчалить от берегов Ливии, но эта политика подпитывает и преступную систему злоупотреблений", — пишет Лью по итогам посещения официальных центров содержания мигрантов, отмечая, что такие центры – это лишь "вершина айсберга".

По ее словам, содержание мигрантов в закрытых центрах – это "процветающее предприятие, занимающееся похищением, пытками и вымогательством". Она отметила, что "Врачи без границ" более года помогают мигрантам, оказавшимся в таких центрах, и наблюдают там "схему произвольного задержания, вымогательства, физических злоупотреблений и лишения минимальных услуг, от которой в этих центрах страдают мужчины, женщины и дети".

"Мужчины рассказывали нам, как их группами заставляют бегать без одежды по двору, пока они не упадут от изнеможения. Женщин насилуют, а затем заставляют звонить родным домой, чтобы попросить денег за освобождение", — написала Лью.

Она считает восторженные заявления о сокращении числа отплывающих в Европу мигрантов "в лучшем случае лицемерием, а в худшем – циничным соучастием в организованном бизнесе, который делает из людей товар в руках контрабандистов". Лью уверена, что миграционная политика ЕС только толкает мигрантов в руки контрабандистов, вместо того, чтобы открывать им законные пути получения убежища. По ее словам, людям, оказавшимся в такой ситуации, необходим доступ к защите, убежищу и процедурам добровольной репатриации.

Отвечая на обвинения официальных властей в сговоре с контрабандистами, Лью задается вопросом: "Кто находится в сговоре с преступниками? Те, кто стремится спасти людей, или те, кто позволяет обращаться с людьми как с товаром, который можно упаковать и продать?"

Ливия является для беженцев из стран Африки "дверью" в Европу через Средиземное море. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.

Чтобы сократить приток мигрантов, ЕС проводит в международных водах военно-морскую операцию по перехвату судов перевозчиков мигрантов. Для борьбы с незаконной перевозкой мигрантов Евросоюз также проводит обучение офицеров ливийской береговой охраны.

В июле главы МВД стран-членов ЕС договорились продолжать содействовать усилению потенциала ливийской береговой охраны, программе добровольной депортации мигрантов из Ливии в Нигер и в страны их происхождения, активизировать переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов, сотрудничать с Нигером и Мали для остановки потоков нелегалов в Ливию и ужесточения пограничного контроля на южных границах страны.