Эксперт рассказала, как можно решить проблему неграждан в Латвии

РИГА, 7 сен — РИА Новости. Для того чтобы проблема негражданства в Латвии сдвинулась с мертвой точки, должны произойти значительные изменения в составе правительства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала правозащитник, член правления Конгресса неграждан Елизавета Кривцова.

Так она прокомментировала предстоящую дискуссию о возможности прекращения предоставления статуса негражданина Латвии, инициированную президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

"Если мы говорим о проблеме неграждан по существу — то это проблема старшего поколения. Она может быть решена только при смене власти. При нынешней конфигурации, пока в правительстве находится Национальное объединение, это невозможно. Так что все способы решения вопроса давно известны и обсуждены, единственная проблема — отсутствие политической воли. Думаю, что если президент будет продолжать такие дискуссии, то он получит поддержку жителей Латвии и проблема автоматического гражданства для детей будет решена", — сказала Кривцова.

В четверг, 7 сентября, в Рижском замке состоится дискуссия о юридических и фактических аспектах прекращения предоставления статуса негражданина Латвии. Президент Латвии Раймонд Вейонис намерен обсудить с экспертами свою инициативу предоставлять новорожденным детям в Латвии гражданство в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства. Сейчас дети в семьях неграждан Латвии могут получить гражданство, если родители напишут соответствующее заявление. В противном случае им присваивается статус негражданина.

В Латвии проживает около 2 миллионов человек. Из них порядка 230 тысяч являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время. В основном статус негражданина имеют русскоязычные жители балтийской республики.