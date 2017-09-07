МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты Международного комитета Красного Креста (МККК) закончили эксгумацию останков более 120 аргентинских военнослужащих, погибших в ходе конфликта за Фолклендские острова и захороненных на месте гибели, сообщает агентство Франс Пресс.

Глава миссии организации Лоран Корба заявил, что "фаза эксгумации" завершена. По его словам, останки 121 человека направлены в лабораторию в аргентинской провинции Кордова, где уже начался процесс идентификации.

"Часть останков проанализирована, хорошее состояние ДНК в некоторых случаях позволит нам установить генетический профиль", — сказал он. По его словам, эксперты намерены уже в ноябре направить аргентинским властям доклады по каждому случаю.

В ноябре прошлого года стало известно, что Аргентина и Великобритания намерены провести совместную работу по идентификации тел погибших в ходе конфликта за Фолклендские острова аргентинских военнослужащих, захороненных на месте гибели. Речь шла об идентификации останков 123 аргентинских военных, похороненных на острове Соледад, однако, как уточнил Корба, на месте специалисты смогли определить останки только 121 человека.

Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.