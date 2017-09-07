МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты Международного комитета Красного Креста (МККК) закончили эксгумацию останков более 120 аргентинских военнослужащих, погибших в ходе конфликта за Фолклендские острова и захороненных на месте гибели, сообщает агентство Франс Пресс.
"Часть останков проанализирована, хорошее состояние ДНК в некоторых случаях позволит нам установить генетический профиль", — сказал он. По его словам, эксперты намерены уже в ноябре направить аргентинским властям доклады по каждому случаю.
Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.