Глава правительства Каталонии подписал декрет о проведении референдума

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании.

Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ – закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Этот закон оспорит в Конституционном суде премьер Мариано Рахой, он уже запросил соответствующее заключение Государственного совета.

Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте (72 депутата из 135), — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием. Они намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников. Лидер каталонской оппозиции, депутат от партии "Граждане" Инес Арримадас заявила, что представит в парламенте вотум недоверия Пучдемону.

В среду вечером около типографии в Константи (провинция Таррагона), где власти Каталонии собираются печатать бюллетени для голосования 1 октября, появились наряды Гражданской гвардии, которые следят за обстановкой, но на предприятие не заходят, сообщили испанские СМИ. Сотрудники Гражданской гвардии обыскивают машины, которые выезжают с территории типографии.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

По мнению властей автономного сообщества, закон о референдуме будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.