Тропический шторм "Катя" в Мексиканском заливе стал ураганом

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил об урагане "Ирма", который уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.