Тропический шторм "Катя" в Мексиканском заливе стал ураганом

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Максимальная скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 километров в час. По данным метеорологов, ураган движется на юго-восток со скоростью примерно 4 километра в час. Ранее сообщалось, что "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил об урагане "Ирма", который уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.