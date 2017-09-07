Тропический шторм "Хосе" в Атлантическом океане усилился до урагана

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Основное внимание метеорологов США сейчас привлекает ураган "Ирма", который во вторник достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас он находится в 365 километрах от Антигуа, а максимальная скорость ветра в нем достигает 285 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.