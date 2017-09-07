Тропический шторм "Хосе" в Атлантическом океане усилился до урагана

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Тропический шторм, получивший название "Хосе", образовался над Атлантическим океаном во вторник. По данным NHC, скорость ветра в районе урагана достигла 120 километров в час, сейчас он движется в район стран Карибского бассейна со скоростью 25 километров в час.

Основное внимание метеорологов США сейчас привлекает ураган "Ирма", который во вторник достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас он находится в 365 километрах от Антигуа, а максимальная скорость ветра в нем достигает 285 километров в час.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.