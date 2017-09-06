Число жертв урагана "Харви" в Техасе достигло как минимум 70 человек

Рабочий у завалов, образовавшихся после урагана Харви в городе Спринг, Техас, США. 5 сентября 2017

Рабочий у завалов, образовавшихся после урагана Харви в городе Спринг, Техас, США. 5 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Число жертв урагана "Харви" в Техасе достигло как минимум 70 человек, сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 60 погибших.

Как отмечается, факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.