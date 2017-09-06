В США суд приговорил женщину к восьми годам тюрьмы за намерение помочь ИГ*

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Суд в американском городе Филадельфия приговорил к восьми годам тюремного заключения женщину, которая намеревалась предоставить материальную поддержку террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Власти задержали 33-летнюю Кенну Томас (Keonna Thomas) в 2015 году. По данным прокуратуры, она намеревалась собрать для террористической группировки денежные средства через интернет и ранее заявляла, что сама планирует отправиться в Сирию. В прошлом году она призналась, что пыталась оказать боевикам материальную поддержку.

В среду она заявила в суде, что была введена в заблуждение. По данным ее представителя, женщина взяла на себя ответственность и готова оставить это дело в прошлом.