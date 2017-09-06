УВКБ ООН подтвердило планы по созданию лагерей для мигрантов в Нигере

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердило РИА Новости, что ведет переговоры с властями Нигера по созданию лагерей для размещения беженцев и мигрантов в стране.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Евросоюз планирует создать в Нигере лагеря для принятия мигрантов. Согласно попавшим в распоряжение издания документам, главной целью европейского плана является остановка мигрантов задолго до того, как они доберутся до Ливии и других североафриканских стран и попытаются пересечь Средиземное море. По данным издания, о "механизме вынужденного трансфера" с правительством Нигера договорилось УВКБ ООН.

"Я могу подтвердить, что мы проводим обсуждения с Нигером по механизму транзита и эвакуации. Окончательное решение пока не принято, и еще необходимо выработать практические детали реализации плана. Этот механизм транзита и эвакуации станет важным инструментом защиты, который в срочном порядке предоставит помощь в особенно опасных случаях, где требуется эвакуация из Ливии. Мы уже создали похожие механизмы в других странах, таких как Румыния и Коста-Рика", — заявила представитель УВКБ ООН Сесиль Пуйи.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.