МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости, который, по мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, позволит им провести плебисцит 1 октября.

Правительство Испании считает его незаконным и оспорит документ в Конституционном суде.

Законопроект был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". 11 депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то, что весь день представители "Граждан", Соцпартии Каталонии и Народной партии всеми возможными способами затягивали обсуждение закона, заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников.

Позже в среду глава каталонского правительства Карлес Пучдемон собирается подписать декрет о проведении референдума 1 октября.

Как заявила на пресс-конференции глава партии "Граждане" Инес Арримадас, каталонская оппозиция представит в парламенте вотум недоверия Пучдемону.

Принятие закона в одном чтении стало возможным благодаря другому закону, который был ранее принят каталонскими парламентариями, — об изменении регламента. Этот закон был обжалован испанским правительством в КС. Суд принял иск к рассмотрению, что означало приостановку его действия. Таким образом, правительство Испании обратится с жалобой в КС о невыполнении судебного решения каталонским парламентом.

Глава фракции Народной партии Хавьер Гарсия Альбиоль в ходе дебатов заверил, что "этот закон никогда не вступит в силу, а референдум не состоится". "Ни один из европейских институтов не признает тех, кто нарушает законодательную процедуру", — сказал он.

"Вы за один день пытаетесь уничтожить отношения, которым более пяти веков, и организовать незаконный референдум", — подчеркнул глава фракции каталонских социалистов Микель Исета.

Представитель фракции "Да, это возможно" (входит в Podemos) Луис Рабель заявил, что в среду "произошла беспрецедентная деградация качества демократии этого парламента". Представитель центристской партии "Граждане" Инес Аримадас заявила, что авторы закона открыто заявляют, что "совершат преступление". "Вы думаете, что вы неприкосновенны?", — обратилась она к ним.

Сторонники независимости в свою очередь утверждали, что их цель — обеспечить право каталонцев на самоопределение. "Цель левых сторонников независимости — осуществление права на самоопределение народов. Каталонские земли – наша страна и нам бы хотелось провести референдум на всех Каталонских землях (помимо Каталонии к этому термину, который используют сторонники независимости, относятся Валенсия и Балеарские острова — ред.)", — заявила депутат от крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Анна Гибриэль.

Представитель коалиции "Вместе за да" Луис Мария Короминас ссылался на Устав ООН, который, по его мнению, гарантирует право на самоопределение "демократическим и мирным путем".

В четверг, 7 сентября правительство Испании соберется на внеочередное заседание. Кроме того, в этот же день пройдет встреча премьера Испании Мариано Рахоя и лидера крупнейшей оппозиционной партии — Испанской социалистической рабочей партии — Педро Санчеса.

Кроме того, жалоба Рахоя в четверг, скорее всего, начнет рассматриваться Конституционным судом.

По мнению властей автономного сообщества, закон о референдуме будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"