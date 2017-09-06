МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости, который, по мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, позволит им провести плебисцит 1 октября.
Правительство Испании считает его незаконным и оспорит документ в Конституционном суде.
Законопроект был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". 11 депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.
Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.
Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то, что весь день представители "Граждан", Соцпартии Каталонии и Народной партии всеми возможными способами затягивали обсуждение закона, заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.
Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников.
Позже в среду глава каталонского правительства Карлес Пучдемон собирается подписать декрет о проведении референдума 1 октября.
Принятие закона в одном чтении стало возможным благодаря другому закону, который был ранее принят каталонскими парламентариями, — об изменении регламента. Этот закон был обжалован испанским правительством в КС. Суд принял иск к рассмотрению, что означало приостановку его действия. Таким образом, правительство Испании обратится с жалобой в КС о невыполнении судебного решения каталонским парламентом.
Глава фракции Народной партии Хавьер Гарсия Альбиоль в ходе дебатов заверил, что "этот закон никогда не вступит в силу, а референдум не состоится". "Ни один из европейских институтов не признает тех, кто нарушает законодательную процедуру", — сказал он.
"Вы за один день пытаетесь уничтожить отношения, которым более пяти веков, и организовать незаконный референдум", — подчеркнул глава фракции каталонских социалистов Микель Исета.
Представитель фракции "Да, это возможно" (входит в Podemos) Луис Рабель заявил, что в среду "произошла беспрецедентная деградация качества демократии этого парламента". Представитель центристской партии "Граждане" Инес Аримадас заявила, что авторы закона открыто заявляют, что "совершат преступление". "Вы думаете, что вы неприкосновенны?", — обратилась она к ним.
Сторонники независимости в свою очередь утверждали, что их цель — обеспечить право каталонцев на самоопределение. "Цель левых сторонников независимости — осуществление права на самоопределение народов. Каталонские земли – наша страна и нам бы хотелось провести референдум на всех Каталонских землях (помимо Каталонии к этому термину, который используют сторонники независимости, относятся Валенсия и Балеарские острова — ред.)", — заявила депутат от крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Анна Гибриэль.
В четверг, 7 сентября правительство Испании соберется на внеочередное заседание. Кроме того, в этот же день пройдет встреча премьера Испании Мариано Рахоя и лидера крупнейшей оппозиционной партии — Испанской социалистической рабочей партии — Педро Санчеса.
Кроме того, жалоба Рахоя в четверг, скорее всего, начнет рассматриваться Конституционным судом.
По мнению властей автономного сообщества, закон о референдуме будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.
Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"