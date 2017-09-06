На заморских территориях Франции два человека стали жертвами урагана "Ирма"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден заявила, что в результате урагана "Ирма" в регионе погибли два человека, еще два серьезно ранены, передает агентство Рейтер.

"Сейчас мы говорим о двух погибших и двух серьезно пострадавших. Естественно, ситуация может очень быстро измениться", — сказала она перед вылетом в заморский французский департамент Гваделупа.

Ранее сообщалось, что с министром полетят 60 пожарных, 60 военнослужащих, оказывающих помощь населению в случае чрезвычайных обстоятельств, и медицинские работники.

Президент Франции Эммануэль Макрон после кризисного совещания с участием ряда министров в связи со стихийным бедствием заявил, что стране предстоит оплакивать жертв урагана, но говорить об ущербе пока рано.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В среду французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались без электричества из-за урагана "Ирма". Также сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер унес кровли домов.