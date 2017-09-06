ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США внесли в список санкций двух военных и министра Южного Судана, сообщает министерство финансов страны.

Под санкции попали бывший глава вооруженных сил Пол Малонг, действующий министр Майкл Макуэй Луэт и замглавы генштаба Малек Рубен Риак Ренгу.

Также в списке санкций оказались три южносуданских юридических лица.

По заявлению минфина США, Малек Рубен Риак Ренгу "угрожал миру, безопасности и стабильности Южного Судана". Он занимался поставками оружия, которые питали гражданский конфликт, а заодно наживался на контрактах, утверждают американские чиновники. Также они считают, что экс-замглавы генштаба планировал нападения на мирное население.

Министру информации в правительстве Южного Судана Луэту вменяют в вину участие в нападениях на миссию ООН в Южном Судане и воспрепятствование поставкам гуманитарной помощи. Он также распорядился закрыть аэропорт в Джубе, пытаясь помешать формированию переходного правительства национального единства, считает минфин США.

Пол Малонг, по мнению американских чиновников, был одним из тех, кто начал гражданскую войну в 2013 году, отдав президентской гвардии приказ о стрельбе по гражданским лицам. Он также пытался подорвать мирные переговоры, провоцируя оппозицию на силовые действия, считают в США. Кроме того, ему вменяют нападение в 2016 году на первого вице-президента страны с использованием вертолетов и танков. Ко всему прочему власти США подозревают его еще и в коррупции.

США ввели ряд односторонних санкций против Южного Судана помимо действующего санкционного режима ООН.

Режим санкций в отношении Южного Судана был введен СБ ООН в марте 2015 года и установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам".

Позже в санкционный список были внесены некоторые представители вооруженных сил Южного Судана и военные командиры мятежников, причастных к разжиганию конфликта в стране.

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета Безопасности проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета.

За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, — такой подход не поддерживают.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.