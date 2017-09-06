ООН, 6 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости принимать коллективные действия по силовому сценарию в отношении государства, власти которого не могут защитить население от геноцида.

Выступая на неформальном заседании Генассамблеи ООН в среду, Гутерреш напомнил, что согласно итоговому документу Всемирного саммита ООН 2005 года, "государства несут главную ответственность по защите своего населения".

"Но есть и другое направление: оказывать поддержку другим государствам, если у них нет возможности предотвращать преступления на их территории", — подчеркнул он.

"Если очевидно, что национальные власти не справляются с защитой населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, тогда мы должны быть готовы принять коллективные действия, в соответствии с Уставом ООН, включая Главу VII Устава, в зависимости от конкретного случая", — заявил генсек всемирной организации.

Глава VII Устава ООН определяет действия в отношении угрозы мира, нарушения мира и актов агрессии. В 42-й статье данной главы говорится, что если меры, не связанные с применением силы, оказались недостаточными, Совбез "уполномочен предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".