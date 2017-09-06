В Госдепе прокомментировали идею размещения миротворцев ООН в Донбассе

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"Мы поддерживаем усилия партнеров по "нормандскому формату" в реализации минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил американский дипломат.

В госдепе подчеркнули, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом" для обеспечения мира и безопасности "на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или институционализации подразделений внутри Украины".

"Наши цели ясны: восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев независимо от их религии, этнической принадлежности или языка. Мы считаем важным улучшить ситуацию с безопасностью в качестве первого шага, и неоднократно призывали Россию обеспечить реальное и долговременное прекращение огня, развести (силы) по линии соприкосновения, вывести тяжелое вооружение и обеспечить полный, беспрепятственный и безопасный доступ для международных наблюдателей, в том числе на международной границе", — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Президент России ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению Владимира Путина, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен презентовать в сентябре на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что Киев считает необходимым снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.