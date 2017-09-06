Власти США расследуют сообщения о хакерских атаках на энергосектор страны

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США начало проверку сообщений о хакерских атаках на энергетический сектор страны.
"МВБ в курсе этих сообщений и изучает их. На данный момент угрозы общественной безопасности нет", — заявил официальный представитель ведомства Скотт Макконнелл изданию The Hill.
Проверка проводится на фоне расследования в конгрессе и в ФБР по делу о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году в том числе с участием хакеров. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".