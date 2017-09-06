В США 15 штатов подали иски в связи с отменой программы по детям нелегалов

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти пятнадцати штатов США и столицы страны Вашингтона подали иски против решения американской администрации отменить программу, которая отсрочила возможность депортации свыше 750 тысяч незаконных иммигрантом, приехавших туда в детском возрасте, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Днем ранее президент США Дональд Трамп отменил программу, действовавшую под названием DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"). Она была учреждена указом предыдущего главы государства Барака Обамы.

По информации агентства, первым иск подал штат Вашингтон. Его главный прокурор Роберт Фергюсон назвал данное решение Трампа "темным временем для страны".

Позднее к иску присоединились власти столичного округа Колумбия, а также штатов Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Иллинойс и Виргиния.

Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления. Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

Решение Трампа уже вызвало массовые протесты либеральной общественности в стране, критику со стороны бизнес-сообщества и политиков, включая однопартийцев президента, которые заявили о необходимости принятия новых законов для "исправления DACA".