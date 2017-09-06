В США 15 штатов подали иски в связи с отменой программы по детям нелегалов

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти пятнадцати штатов США и столицы страны Вашингтона подали иски против решения американской администрации отменить программу, которая отсрочила возможность депортации свыше 750 тысяч незаконных иммигрантом, приехавших туда в детском возрасте, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, первым иск подал штат Вашингтон. Его главный прокурор Роберт Фергюсон назвал данное решение Трампа "темным временем для страны".
Позднее к иску присоединились власти столичного округа Колумбия, а также штатов Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Иллинойс и Виргиния.
Решение Трампа уже вызвало массовые протесты либеральной общественности в стране, критику со стороны бизнес-сообщества и политиков, включая однопартийцев президента, которые заявили о необходимости принятия новых законов для "исправления DACA".