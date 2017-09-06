США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Charlie Hebdo оправдались за карикатуру со свастиками

22:1006.09.2017
0270
© AFP 2017 / KENZO TRIBOUILLARD Номер Charlie Hebdo. Архивное фотоНомер Charlie Hebdo. Архивное фото
© AFP 2017 / KENZO TRIBOUILLARD

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Карикатура с несущими нацистские флаги людьми, затопленными водой, высмеивала не жертв наводнения в Техасе, а сторонников превосходства белой расы, заявили во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo в ответ на масштабную критику.

После урагана Харви в Аранзасском перевале, штат Техас. 26 августа 2017
© AP Photo / Eric Gay
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о потопе в Техасе

На прошлой неделе издание выпустило в свет номер с очередной провокационной карикатурой. На ней нарисованы восемь флагов Третьего рейха — красных полотнищ, на которых в белом круге изображены черные свастики. Люди, которые их несут, скрыты потоком воды — от них на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога. "Господь существует! Он утопил всех неонацистов в Техасе", — так озаглавлен рисунок.

Рисунок увидел свет вскоре после шторма "Харви", который стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет и принес масштабные разрушения в Техас.

"Всего через несколько часов после публикации более чем 600 тысяч комментариев заполонили Facebook. Протесты были так сильны, что рисунок был удален и Charlie (Hebdo) не смог вмешаться", — написал один из сотрудников издания под псевдонимом Рисс (Riss).

Он отметил, что "многие подумали, что рисунок высмеивает жертв урагана, хотя он вообще был не об этом".

"Темой были американские сторонники превосходства белой расы, а не наводнения, про которые и сказать-то нечего, кроме того, как они ужасны. Кто бы мог подумать, что картинка, высмеивающая неонацистов, вызовет такой протест?" — рассуждает художник.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Глава СПЧ посоветовал не реагировать на карикатуры Charlie Hebdo
Он считает, что сложившаяся ситуация затрагивает вопрос свободы слова, причем речь идет не о свободе издания и не о свободе тех, кто "плюет ему в лицо", а "о свободе слова, которую получили ультраправые группы, кому законно позволено ходить открыто по улицам со свастиками на виду, благодаря первой поправке американской конституции".

Слова и оружие

Под подзаголовком "Слова могут стать такими же опасными, как оружие", автор рассуждает о том, что подобное зрелище — шествие неонацистов — невозможно представить во Франции и Германии.

"Такое действо немыслимо во Франции и тем более в Германии, где законодательство, касающееся нацистских символов, самое жесткое в мире. Тем не менее США, Франция и Германия являются демократиями, все одинаково привязаны к идее свободы слова", — пишет Рисс.

Он отмечает, что "незыблемая вера американцев в безграничную свободу слова одновременно восхитительна и утопична". Рисс ставит на одну доску свободу "американских нацистов публиковать свою отвратительную пропаганду" и свободу носить оружие, в частности, штурмовые винтовки.

"Без ограничений слова могут быть такими же опасными, как оружие. Базовые свободы, похоже, отклонились от своих первоначальных целей и обернулись против ценностей, которые они должны были защищать… Как можете вы защищать эти ценности, не обращаясь к тем методам, которые их разрушают?" — задается вопросом сотрудник Charlie Hebdo.

Рисс отмечает, что в американском Шарлоттсвилле "антирасисты столкнулись с этим трудным противоречием".

В середине августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Политолог о Charlie Hebdo: эти "стервятники" вызывают чувство брезгливости
"Шарлоттсвилль выглядел как Германия в 1930-х годах, когда нацисты и коммунисты устраивали кровавые уличные бои, пытаясь каждый опровергнуть свободу слова своих оппонентов", — подчеркивает художник.

По его мнению, в сравнении с такими событиями, обложка Charlie Hebdo со свастиками "выглядит довольно безобидно".

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов после публикации серии карикатур, в том числе — на пророка Мухаммеда.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена