В ООН сообщили о появлении случаев холеры в Нигерии

ООН, 6 сен — РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило о вспышке холеры в провинции Борно на северо-востоке Нигерии.

"Первый случай был задокументирован 16 августа 2017 года", — сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Власти Нигерии реагируют на эпидемию вместе с гуманитарными организациями и агентствами ООН", — сказал он.

По данным УКГВ ООН, на 5 сентября было зафиксировано более 530 случаев подозрений на холеру, включая 23 смертельных случая в лагере, принимающем около 20 тысяч внутренне-перемещенных лиц в провинции Майдугури.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.