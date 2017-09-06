Контактная группа констатировала снижение числа обстрелов в Донбассе

МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске очередной раунд переговоров, в ходе которого обсудила ход реализации договоренностей о так называемом "школьном перемирии".
На прошлом заседании было принято решение о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября.
Положительные результаты
"Участники сегодняшней встречи отметили, что летом 2017 года по сравнению с летом 2016 и 2015 годов количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось", — заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам переговоров. По его словам, первые 12 дней "школьного" перемирия демонстрируют, что "при наличии желания сторон можно реально снизить до минимума количество обстрелов и повысить уровень безопасности мирных граждан".
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подкрепил заявления о положительных результатах "школьного перемирия" статистикой. "Сегодня, две недели спустя (после объявления "школьного перемирия" — ред.), я хотел бы обратить внимание на изменение ситуации на местах, по данным СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ: если сравнить период с 25 августа по сегодня с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а срывов — на 74%", — сказал Сайдик журналистам.
"Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. Благодаря этим усилиям и так называемому "хлебному перемирию" (предшествовало "школьному", было введено на период сбора урожая – ред.) в этом году удалось избежать повторения горячего лета 2015 и 2016 годов", — продолжил Сайдик.
Работа продолжится
Он заявил, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать усилия для обеспечения длительного режима бессрочного прекращения огня. С этой целью подгруппа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня, в частности, требование по обнародованию соответствующих приказов и их последовательной реализации.
"Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотом, а также возможные новые зоны (безопасности – ред.). Участники уделили внимание вопросам защиты жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", — добавил он.
Пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила в Facebook, что контактная группа договорилась о проведении 13 сентября видеоконференции подгруппы по безопасности в целях контроля за режимом прекращения огня.
Новая формула
Однако спор о списках на обмен до конца не разрешен. Киев настаивает, чтобы из списка самопровозглашенных ДНР и ЛНР были исключены все те, "кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе". По мнению представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, Киев продолжает манипулировать вопросами обмена пленными, пытаясь делить включенных на обмен на категории и определяя, "кто подлежит освобождению, а кто нет".
"В стремлении затянуть переговорный процесс украинские переговорщики не обращают внимания ни на принадлежность заключенных к стороне конфликта, ни на их состояние здоровья. В свою очередь Донецкая народная республика не намерена оставлять в застенках украинских тюрем ни одного нашего человека. Мы настаивали и продолжаем настаивать только на обмене всех на всех", — заявила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.
Представитель РФ в контактной группе обратил внимание, что введенный Киевом в действие закон об амнистии нарушает минские соглашения, так как касается только украинских силовиков, и это является серьезным препятствием для полного обмена "всех на всех".
Особый статус
Работа в политической подгруппе, как сообщил Сайдик, в среду была направлена на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса в отдельных районах Донбасса согласно минским соглашениям.
"Представители Киева в ходе заседания политической группы не смогли представить официальную позицию по вопросу пролонгации действия закона об особом статусе. В соответствии с комментарием представителя Киева, украинский парламент — демократичный, и представители в Минске не могут нести ответственность за принимаемые им решения", — сообщил Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что на данный момент представители Киева игнорируют все вопросы, связанные с предоставлением особого статуса ЛНР и ДНР. "Киевом не выполнен пункт четвертый Комплекса мер (по имплементации минских соглашений), предполагающий вступление в силу "особого статуса" спустя 30 дней после подписания (в марте 2015 года), игнорируется согласование "формулы Штайнмайера", регулирующей механизм вступления в силузакона, и отсутствует позиция по пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — пояснил Мирошник.
Он уточнил, что по итогам рассмотрения вопроса в контактной группе официальный представитель Киева Леонид Кучма заверил, что "к следующему заседанию позиция Киева будет официально сформулирована".
Другие вопросы
Как рассказал Сайдик, также были обсуждены вопросы выплаты пенсий, положение украинских железных дорог в Донбассе, а также отмечена необходимость защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.
"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловий, наконец-то, прийти к общему решению в интересах гражданского населения", — продолжил он.
Кроме того, участники минских переговоров обсуждают возможность усовершенствования механизмов оплаты поставок воды в самопровозглашенную ЛНР с подконтрольной Киеву территории. "Рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможные улучшения механизма платежей за поставки воды в ОРЛО (отдельные районы Луганской области- ред.). По этому вопросу надо еще дальше работать", — сказал Сайдик.
В целом он заявил, что чувствует в контактной группе решимость после летнего перерыва и начала нового учебного года "дать новый импульс работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень".
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