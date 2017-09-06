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В мире

Реформа образования на Украине: русский язык изгоняют из школ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (96)
21:2806.09.2017
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новая образовательная реформа на Украине, которая запрещает обучение на русском языке в школах начиная с пятого класса,  вызвала недоумение у представителей оппозиции и рядовых граждан, пишет обозреватель "Украина.ру" Николай Подкопаев.

Празднование Дня Независимости в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский вопль отчаяния: "Не смейте считать нас русскими"

В начале сентября в Верховной раде приняли новую редакцию закона "Об образовании". Факт поддержки закона одобрил президент Украины Петр Порошенко.

Противники реформы, к числу которых относятся как оппозиционные политики, так и многие рядовые украинцы, отмечают, что она ущемляет права национальных меньшинств. Спорной мерой является увеличение срока обучения до 12 лет и "интеграция" предметов, благодаря которой вместо преподавания свыше двух десятков предметов будут учить менее десяти дисциплин. Этого предлагается достичь объединением ряда естественных наук в сводные курсы.

"Гимн будут петь 12 лет", — с сарказмом пишут родители в комментариях к новости о 12-летке.

В "Оппозиционном блоке" раскритиковали сокращение уроков по естественным наукам и переформатирование профтехнического образования. Народный депутат Сергей Кивалов также заявил, что закон был принят в недоработанном виде. "Думаю, еще чернила на подписи этого законопроекта не высохнут, как будут поданы многочисленные законопроекты с изменениями в него", — считает он.

Словарь русского языка. Архивное фото
© Fotolia / daria_riza
Опрос: треть украинцев поддержали предоставление русскому статуса госязыка

Реформа означает, что фактически с 1 сентября 2018 года все русскоязычные, польские и другие школы на территории Украины закроют. Национальные меньшинства смогут получать обучение в младшей школе, но только до 2020 года.

То, что закон направлен именно против иноязычных жителей Украины, не скрывает один из разработчиков реформы – Тарас Шамайда. "Не будет никаких больше "польских школ" на Украине. Как и русских. Польские школы будут в Польше, на Украине будут украинские школы”, — приводит издание его слова.

Политолог и историк Константин Бондаренко заявил "Украине.ру", что реформа не стала неожиданностью. "К этому Украина шла, фактически отказываясь поэтапно от советской системы образования. Сейчас этот закон стал логическим завершением того, что происходило в украинской образовательной системе последние 26 лет", — сказал он. Так, при президенте Леониде Кучме, как указывали СМИ, количество русских школ в Киеве сократилось до семи. При его преемнике Ющенко также была попытка уменьшить количество русского языка в школах. После Майдана случаи ущемления прав русского языка в школах начали нарастать, как снежный ком: убрали из программы "Собачье сердце" Михаила Булгакова, рассказы Михаила Зощенко, а вслед за ними — романы и повести Льва Толстого и Федора Достоевского.

"Если "единство Пруссии было обеспечено прусским учителем", как говорил Бисмарк, то будущее Украины сейчас, думаю, зависит не от украинского учителя, а от западного методиста и фондов, которые финансировали разработки инноваций в новом законе", — подвел итог Константин Бондаренко.

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