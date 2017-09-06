В Киеве предложили сократить число пунктов пропуска на границе с Крымом

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступает за сокращение пунктов пропуска в Крым с трех до двух, сообщает агентство "Украинские новости".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне.

На границе Украины с Крымом действует три пункта пропуска — "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".

"Зачем нам содержать два пункта пропуска — "Каланчак" и "Чаплинка" — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", — цитирует агентство слова Бабина, который выступает за закрытие пункта пропуска "Чаплинка".

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".