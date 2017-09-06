В ДНР заявляют о подготовке провокаций украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР заявил, что ведомство располагает информацией о подготовке украинскими силовиками провокации с использованием тяжелого вооружения в районе Донецка.

"По имеющейся у нас информации, полученной от источника в рядах ВСУ (вооруженных сил Украины), командирам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 92-й отдельной механизированной бригады отданы указания о проведении провокационных действий с применением тяжелого вооружения по обстрелу наших позиций на донецком направлении, цель которых — спровоцировать нас на ответный огонь", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

В оборонном ведомстве ДНР отметили свою приверженность достигнутым соглашениям о прекращении огня. "Мы неукоснительно соблюдаем взятые на себя в Минске обязательства", — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.