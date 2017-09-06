Глава МИД Франции опасается за позицию Трампа по ядерной сделке с Ираном

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может поставить под вопрос иранскую ядерную сделку.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, выступая в среду перед студентами Sciences Po в Париже по случаю начала нового учебного года.

"Соглашение, принятое два года назад, позволяет Ирану отказаться от ядерного оружия и, таким образом, от распространения. Мы должны гарантировать эту позицию", — приводит слова министра агентство Рейтер.

Вместе с тем, Ле Дриан отметил, "что в этот момент обеспокоен позицией президента Трампа, который может поставить это соглашение под вопрос".

"И если это соглашение будет поставлено под вопрос, голоса в Иране начнут говорить — "Давайте тоже будем иметь ядерное оружие". Мы в очень опасной спирали для планеты", — подчеркнул министр.

Накануне постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Иран использует ядерную сделку для того, чтобы держать мировое сообщество в заложниках. Хейли также выразила уверенность в том, что "европейские партнеры понимают опасения США" в связи с данной сделкой. Она заверила, что если президент Дональд Трамп заявит конгрессу о том, что Тегеран не выполняет свои обязательства, это вовсе не будет означать автоматического выхода Вашингтона из данного соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее в августе МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны. Согласно докладу агентства, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).