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Трамп согласился временно повысить потолок госдолга

Сюжет:
Ураган "Харви" в США (170)
21:0806.09.2017
(обновлено: 21:26 06.09.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласен на временное повышение потолка госдолга страны до 15 декабря при условии, что одновременно будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви".

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Эксперт рассказал о последствиях расширения санкций США на госдолг
В среду Трамп провел встречу с представителями конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что президент и лидеры конгресса договорились утвердить пакет помощи для пострадавших от урагана "Харви" и повысить потолок госдолга, решив эти вопросы до 15 декабря.

В заявлении также отмечается, что и президент, и конгресс хотят "избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам, стоящим перед нами".

В среду палата представителей конгресса США одобрила запрос Белого дома о выделении 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана.

Если законодатели не смогут в срок до 1 октября принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта.

Это будет означать, что сотрудникам федерального правительства придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов, или более 105% ВВП. За восемь лет правления президента Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 триллиона почти в два раза.

В условиях роста ВВП — около 3% в год и рекордно низких ставок ФРС — 0,25-0,5%, обслуживание долга не являлось проблемой. Но ФРС приступила к нормализации денежно-кредитной политики в декабре 2016 года. По итогам июльского заседания ставка была сохранена на уровне 1-1,25% годовых.

Рабочий у завалов, образовавшихся после урагана Харви в городе Спринг, Техас, США. 5 сентября 2017
© AP Photo / David J. Phillip
В конгрессе США утвердили помощь пострадавшим от урагана "Харви"
Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни говорил, что если потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, не будет поднят, это скажется на финансировании.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

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