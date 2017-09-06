Трамп согласился временно повысить потолок госдолга

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласен на временное повышение потолка госдолга страны до 15 декабря при условии, что одновременно будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви".

В среду Трамп провел встречу с представителями конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что президент и лидеры конгресса договорились утвердить пакет помощи для пострадавших от урагана "Харви" и повысить потолок госдолга, решив эти вопросы до 15 декабря.

В заявлении также отмечается, что и президент, и конгресс хотят "избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам, стоящим перед нами".

В среду палата представителей конгресса США одобрила запрос Белого дома о выделении 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана.

Если законодатели не смогут в срок до 1 октября принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта.

Это будет означать, что сотрудникам федерального правительства придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов, или более 105% ВВП. За восемь лет правления президента Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 триллиона почти в два раза.

В условиях роста ВВП — около 3% в год и рекордно низких ставок ФРС — 0,25-0,5%, обслуживание долга не являлось проблемой. Но ФРС приступила к нормализации денежно-кредитной политики в декабре 2016 года. По итогам июльского заседания ставка была сохранена на уровне 1-1,25% годовых.

Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни говорил, что если потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, не будет поднят, это скажется на финансировании.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.