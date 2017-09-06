Трамп и Си Цзиньпин договорились укрепить сотрудничество по проблеме КНДР

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укрепить координацию и предпринять дополнительные действия для денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Лидеры осудили недавние провокационные и дестабилизирующие действия Северной Кореи и отметили, что нынешняя линия поведения Северной Кореи опасна для всего мира и противоречит ее собственным интересам. Президент Трамп и председатель Си обязались укрепить координацию и предпринять дальнейшие шаги с целью достижения денуклеаризации Корейского полуострова", — сообщил Белый дом.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.