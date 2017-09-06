МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш может вдвое превышать предыдущие оценки и составлять порядка 300 тысяч человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на бангладешского представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дипайана Бхаттачарийа.
Ранее ВПП сообщала о 146 тысячах беженцев-рохинджа.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.
Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Жертвами столкновений стали почти 400 человек.