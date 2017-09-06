ООН: последствия урагана "Ирма" могут затронуть 37 миллионов человек

Ураган ирма на острове на острове Сен-Мартен в Карибском море. 6 сентября 2017

Ураган ирма на острове на острове Сен-Мартен в Карибском море. 6 сентября 2017

ООН, 6 сен — РИА Новости. Последствия урагана "Ирма", бушующего сейчас в Карибском море, могут затронуть до 37 миллионов человек, сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По оценкам, ураган может затронуть до 37 миллионов человек", — сообщил он на брифинге.

В этой связи Дюжаррик сообщил, что представители гуманитарных организаций ООН начали работать с Агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях стран Карибского бассейна (CDEMA) на острове Барбадос для оказания помощи странам в реагировании на ураган "Ирма".

Также в северных районах Гаити, которые могут быть затронуты стихией, размещены представители Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Дополнительные группы специалистов, по словам Дюжаррика, будут готовы подключиться при необходимости.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

По данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 2.00 (9.00 мск). Сейчас он движется на северо-запад со скоростью порядка 295 км/час. "Ирма", как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.