Спикер Рады заявил, что в польских паспортах не будет изображения Львова

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Изображение Львова не появится в польских паспортах, заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий по итогам встречи с главой сената Польши.

Власти Польши намерены разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львов — в связи с этим МИД Украины ранее вручил послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Украина рассматривает такие намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства.

Парубий находится с рабочим визитом в Польше, в среду он провел встречу со спикером сената Станиславом Карчевским.

"Я выразил свои замечания по поводу изображений на паспортах. Хочу только сказать, что эти изображения не появятся, их не будет в паспортах", — заявил Парубий по итогам встречи с Карчевским, его цитирует сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

Спикер Рады выразил уверенность, что ухудшения отношений между странами из-за попытки изобразить Львов на страницах польских паспортов не будет. "Кризисы, которые возникают иногда между нашими странами, нам удается решать. Думаю, и в этот раз мы не допустим, чтобы любые кризисные ситуации могли бы ухудшить отношения между нашими государствами и нашими двумя народами", — сказал Парубий.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее призвал польского коллегу Витольда Ващиковского решить вопрос с размещением на страницах нового паспорта Польши изображения часовни-ротонды во Львове "в духе добрососедства".

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