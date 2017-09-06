ООН, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала Совет по правам человека (СПЧ) ООН за отсутствие жесткой позиции в отношении Венесуэлы.
"Вместо того, чтобы приветствовать министра иностранных дел Венесуэлы, СПЧ должен осудить его правительство", — заявила Хейли в среду. По словам американского постпреда, правительство президента Мадуро "лишает народ Венесуэлы свободы и процветания".
"Сам факт членства Венесуэлы в Совете по правам человека ООН говорит о крайней необходимости в реформе СПЧ. Выступление министра иностранных дел Венесуэлы делает эту организацию посмешищем", — подчеркнула она.
В марте газета Foreign Policy со ссылкой на письмо госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщила, что США могут выйти из состава Совета ООН по правам человека, если он не проведет "значительных реформ".