ООН, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала Совет по правам человека (СПЧ) ООН за отсутствие жесткой позиции в отношении Венесуэлы.

Ранее в секретариате СПЧ ООН сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил свое участие в осенней сессии Совета, которая пройдет в Женеве 11-29 сентября. Вместо президента выступит министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза Монтсеррат.

"Вместо того, чтобы приветствовать министра иностранных дел Венесуэлы, СПЧ должен осудить его правительство", — заявила Хейли в среду. По словам американского постпреда, правительство президента Мадуро "лишает народ Венесуэлы свободы и процветания".

"Сам факт членства Венесуэлы в Совете по правам человека ООН говорит о крайней необходимости в реформе СПЧ. Выступление министра иностранных дел Венесуэлы делает эту организацию посмешищем", — подчеркнула она.

Накануне своей первой поездки в штаб-квартиру СПЧ ООН в Женеве в июне, постпред США Хейли высказала претензии к Совету, в частности, по ситуации на Кубе и в Венесуэле. По словам Хейли, в странах происходят массовые нарушения прав человека, за которые "на них никто не показывает пальцем, потому что они являются членами Совета".

В марте газета Foreign Policy со ссылкой на письмо госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщила, что США могут выйти из состава Совета ООН по правам человека, если он не проведет "значительных реформ".