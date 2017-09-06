WhatsApp введет платные функции для ряда компаний

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Разработчики мессенджера WhatsApp планируют взимать плату с крупных предприятий, которые используют его для общения с клиентами, пишет издание TechCrunch.

Крупные компании при этом получат удобные инструменты для коммуникации с пользователями, например, возможность рассылать уведомления о времени авиарейсов или подтверждения доставки.

Для малого и среднего бизнеса WhatsApp планирует разработать другое приложение. Оно будет бесплатным, но о его возможностях пока ничего не сообщается.

Как объясняется в блоге компании, нововведения сочли необходимыми по той причине, что на сегодняшний день коммуникация при помощи WhatsApp между компаниями и клиентами "не идеальна".

"Мы знаем, что у бизнеса есть много разных потребностей. Например, компании хотят иметь официально подтвержденный аккаунт в WhatsApp, чтобы люди могли отличить их от пользователей; также компании нуждаются в более простом способе отвечать на сообщения клиентов", — говорится в сообщении.

Мобильный мессенджер WhatsApp, основанный в 2009 году, позволяет передавать текстовые сообщения и изображения через интернет — пользователь оплачивает при этом лишь используемый трафик по тарифам своего оператора. В 2014 году компания Facebook приобрела WhatsApp за 19 миллиардов долларов.