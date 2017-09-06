Генконсульство России в Хьюстоне полностью возобновило работу после урагана

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Российское генконсульство в американском Хьюстоне (штат Техас) в среду в полном объеме возобновило работу после урагана "Харви", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Генконсульство не прекращало никогда работу, просто у нас в связи с подтоплением здания был прекращен прием посетителей. Фактически это было до 4 числа. 4 сентября мы начали принимать посетителей в режиме выездной сессии, организовали подобный пункт в российском визовом центре. 5 сентября мы продолжили их принимать в визовом центре, но нам сообщили, что мы можем ехать в здание, что мы и сделали, и с сегодняшнего дня мы начали в полном объеме прием посетителей", — отметил российский дипломат.

По его словам, в ближайшие три дня генконсульство будет работать в две смены и вести прием посетителей и утром, и после обеда. "Обычно мы в первой половине дня принимаем посетителей, а во второй обрабатываем документы. Но в эти три дня, чтобы разгрузить накопившуюся очередь, мы будем работать в две смены", — пояснил Писарев.

Ранее 27 августа здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопления, и доступа к нему не было.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.