МВД Франции поблагодарило человека, который помог обнаружить взрывчатку

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарил человека, благодаря которому полиция смогла обнаружить взрывчатку в доме в пригороде Парижа Вильжюиф.

"Жерар Коллон, министр внутренних дел, приветствует гражданский поступок работника, который позволил правоохранительным органам обнаружить в Вильжюиф вещества, которые могли послужить для изготовления взрывчатки", — говорится в коммюнике ведомства.

Также министр выразил благодарность полицейским и сотрудникам лаборатории, которые прибыли на место и впоследствии смогли задержать двух человек, которые могут быть причастны к находке.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские в среду обнаружили взрывчатку, известную как "мать сатаны" (трипероксид ацетона). Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ.

В частности, были найдены газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода. Также в квартире были обнаружены "документы на арабском языке религиозного содержания".

Сообщалось, что полицию вызвал слесарь, который в окно квартиры увидел химические вещества и приборы.

Французские правоохранители задержали двух человек по подозрению к причастности к обнаруженным веществам.

Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.

Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.