МВД Франции поблагодарило человека, который помог обнаружить взрывчатку

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарил человека, благодаря которому полиция смогла обнаружить взрывчатку в доме в пригороде Парижа Вильжюиф.
"Жерар Коллон, министр внутренних дел, приветствует гражданский поступок работника, который позволил правоохранительным органам обнаружить в Вильжюиф вещества, которые могли послужить для изготовления взрывчатки", — говорится в коммюнике ведомства.
В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские в среду обнаружили взрывчатку, известную как "мать сатаны" (трипероксид ацетона). Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ.
В частности, были найдены газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода. Также в квартире были обнаружены "документы на арабском языке религиозного содержания".
Французские правоохранители задержали двух человек по подозрению к причастности к обнаруженным веществам.
Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.
Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.
Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.