В Киеве назвали дату видеоконференции подгруппы по безопасности в Донбассе

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию в Донбассе договорилась о проведении 13 сентября видеоконференции подгруппы по безопасности в целях контроля за режимом прекращения огня, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"В порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, контактная группа также отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября зафиксировано самое низкое количество обстрелов, начиная с 2015 года.

Олифер также заявила, что актуальным остается вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где "Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей — ред.), отказ от установления так называемой "границы", восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе".