МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американские военные приступили к транспортировке четырех дополнительных систем ПРО THAAD с базы ВВС США в Осане на согласованное место размещения в уезде Сонджу, передает агентство Ренхап.
В среду Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО будут размещены американскими силами в Южной Корее в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
Развертывание систем THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.