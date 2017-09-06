Демократы требуют немедленного голосования по проекту о детях иммигрантов

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Демократы призывают к немедленному голосованию по законопроекту в отношении детей нелегальных иммигрантов в обеих палатах конгресса после отмены администрацией Дональда Трампа программы DACA, заявил в среду журналистам лидер демократического меньшинства Чак Шумер.
Во вторник Трамп отменил так называемую программу DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами, вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.
Как заявил журналистам на брифинге Шумер, "я уверен, если он (законопроект — ред.) будет представлен, он получит поддержку обеих партий". Сенатор предупредил, что если отдельный законопроект, касающийся так называемых Dreamers не будет представлен в сентябре, демократы найдут возможность в течение осени "прикрепить его к другим законопроектам", чтобы обеспечить его утверждение.