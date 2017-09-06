Демократы требуют немедленного голосования по проекту о детях иммигрантов

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Демократы призывают к немедленному голосованию по законопроекту в отношении детей нелегальных иммигрантов в обеих палатах конгресса после отмены администрацией Дональда Трампа программы DACA, заявил в среду журналистам лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

"Конгресс имеет возможность и обязан действовать немедленно (в защиту — ред.) тех, кто был атакован. Поэтому сегодня мы призываем спикера (палаты представителей США Пола) Райана и лидера (республиканского большинства Митча) Макконела немедленно представить DREAM Act к голосованию в палате и сенате, мы готовы утвердить его", — сказал Шумер.

Во вторник Трамп отменил так называемую программу DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами, вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.

Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Накануне экс-президент США Барак Обама завил, что в 2012 году был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов (Dreamers) из-за бездействия конгресса. Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его "жестоким" и "саморазрушительным".

Как заявил журналистам на брифинге Шумер, "я уверен, если он (законопроект — ред.) будет представлен, он получит поддержку обеих партий". Сенатор предупредил, что если отдельный законопроект, касающийся так называемых Dreamers не будет представлен в сентябре, демократы найдут возможность в течение осени "прикрепить его к другим законопроектам", чтобы обеспечить его утверждение.