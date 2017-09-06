В Южной Корее акция против размещения THAAD переросла в столкновения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители южнокорейской провинции Кенсан-пукто вышли на акцию против размещения в стране американских систем ПРО THAAD, манифестация переросла в столкновения с полицией, передает агентство Ренхап.

Около 400 жителей одного из селений уезда Сончжу, где планируется размещение дополнительных комплексов, вышли на улицу напротив здания местной администрации. Полиция попыталась оттеснить протестующих от административного здания, однако митингующие попытались ворваться внутрь, завязалась борьба.

По предварительным данным, есть пострадавшие, их состояние не уточняется.

Ранее в среду Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО будут размещены американскими силами в Южной Корее в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула.

(5th LD) Ministry: More THAAD launchers to be deployed Thursday https://t.co/QkGUXJ9YvR — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 6 сентября 2017 г.

​В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание систем THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.