Сайдик заявил о сокращении числа нарушений "режима тишины" в Донбассе

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе с начала "школьного перемирия" сократилось на 67%, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На прошлом заседании контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Если сравнить период с 25 августа по сегодня с таким же периодом до этой даты, число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а срывов – на 74%", — сказал Сайдик.