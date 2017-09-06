Омбудсмен ДНР назвала закон об амнистии силовиков неуважением к Донбассу

ДОНЕЦК 6 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Дарья Морозова в среду назвала закон об амнистии украинских силовиков, принимавших участие в конфликте на востоке Украины, неуважением к жителям Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон "Об амнистии в 2016 году", согласно которому участники военной операции в Донбассе, не совершившие тяжких преступлений, выйдут на свободу. По словам генпрокурора Юрия Луценко, благодаря этому решению около 1,7 тысячи украинских военных будут освобождены.

"Украинское правительство продолжает открыто и насмешливо плевать жителям Донбасса в лицо, принимая законы об амнистии для участников так называемой "АТО", игнорируя Комплекс мер (по имплементации минских соглашений), который был подписан "нормандским форматом". Пункт пятый минских соглашений мог быть выполнен давным-давно. Но украинское руководство не хочет делать дружественных шагов в сторону республик", — приводит слова Морозовой ее пресс-служба.

Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук ранее напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли решения об амнистии ополченцев, который необходим для завершения конфликта в регионе. Украинская Рада осенью 2014 года приняла законопроект, предусматривающий амнистию участников событий в Донбассе, в соответствии с минскими договоренностями. Однако он так и не был передан на подпись президенту. Александр Турчинов, который тогда был спикером Рады, отказался подписывать закон, сославшись на отсутствие предпосылок для амнистии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.