В Саудовской Аравии задержали 17 человек за домогательства на хадже

ДУБАЙ, 6 сен — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии завела 300 уголовных дел за совершение различных преступлений во время паломничества (хаджа) к священным для мусульман местам в Мекке и Медине, которое в этом году проходило с 30 августа по 4 сентября, сообщили источники в силах безопасности королевства новостному порталу "Ахбар24".

"Шестнадцать центров для проведения следственных мероприятий во время хаджа рассмотрели 300 уголовных дел, в том числе 17 преступлений были связаны с сексуальными домогательствами", — отметили источники.

Кроме того, саудовской полиции удалось предотвратить 25 случаев воровства в период проведения хаджа, а также задержать паломников, которые принимали наркотики и употребляли спиртное. В число рассматриваемых полицией дел попали и случаи гадания, словесных оскорблений, нанесения себе увечий, незаконной продажи питьевой воды.

Хадж является одним из столпов ислама, его предписано хотя бы раз в жизни совершить каждому мусульманину.