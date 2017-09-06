ЕС должен внести вклад в восстановление Донбасса, заявили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Европа должна внести вклад в восстановление востока Украины после установления режима прекращения огня, заявил в среду министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Он вновь поприветствовал инициативу президента РФ по отправке миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным ее игнорировать.
Министр подчеркнул, что процесс согласования миротворческой миссии может занять недели или месяцы, но, по его словам, необходимо интенсивно обсуждать различные предложения.
По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.