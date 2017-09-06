ЕС должен внести вклад в восстановление Донбасса, заявили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Европа должна внести вклад в восстановление востока Украины после установления режима прекращения огня, заявил в среду министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он вновь поприветствовал инициативу президента РФ по отправке миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным ее игнорировать.

"Поэтому Европа должна предложить внести свой вклад в восстановление востока Украины", — заявил министр на открытии международной конференции по контролю над обычными вооружениями, которая пройдет в Берлине 6-7 сентября в третий раз.

Министр подчеркнул, что процесс согласования миротворческой миссии может занять недели или месяцы, но, по его словам, необходимо интенсивно обсуждать различные предложения.

Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.