БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций ЕС в отношении руководства Венесуэлы в случае их отказа от поисков мирного и конструктивного решения конфликта с оппозиционными силами, говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

Ранее в Берлине прошла встреча Меркель с представителями венесуэльской Национальной ассамблеи.

"Федеральный канцлер подтвердила поддержку венесуэльскому народу и всем демократическим силам в поисках ненасильственного, мирного и конструктивного решения конфликта. Она также не исключила введения санкций ЕС", — говорится в заявлении пресс-службы.

"Федеральное правительство продолжает призывать правительство Мадуро вернуться за стол переговоров и взять на себя обязательства по ведению национального диалога", — сообщило ведомство.