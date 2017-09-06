Саакашвили не исключил возможности своего задержания на границе Украины

ТБИЛИСИ, 6 сен – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не исключает своего задержания 10 сентября, в день, когда он намерен въехать на Украину.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию.

"Первый план олигархического правительства Украины — это не допустить меня в страну. Резервным планом является задержание, уничтожение, но я не боюсь, это они должны бояться грузинского и украинского народа", — заявил Саакашвили журналисту телекомпании "Рустави 2", находясь в Брюсселе.

Отвечая на вопрос журналиста, исключает ли экс-президент, что его могут задержать 10 сентября на границе, Саакашвили заявил, что "готов к любому сценарию". "Я готов до конца защищать свои позиции. Готовы ли они? Пусть хорошо подготовятся, пусть подождут меня", — добавил он.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили.

Саакашвили неоднократно заявлял, что намерен вернутся на Украину 10 сентября через пограничный пункт "Краковец". Ранее погранслужба Украины заявила, что усилила контроль на всех участках границы в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017", которые начнутся в Белоруссии 14 сентября.