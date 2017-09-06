Ирак высоко ценит взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Багдаде высоко ценят взаимодействие с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, заявил руководитель Антитеррористической службы Ирака (в ранге министра) Талиб Аль-Кенани.

В среду Аль-Кенани в Москве провел встречу со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Аль-Кенани отметил, что в Багдаде высоко ценят взаимодействие с Россией в вопросах антитеррора, подтверждают настрой на дальнейшее укрепление совместных контртеррористических усилий как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, в частности, в рамках Багдадского информационного центра, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.