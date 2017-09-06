Контактная группа по Донбассу отметила снижение числа нарушений перемирия

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Участники заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отметили существенное снижение числа нарушений режима прекращения огня летом 2017 года, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Участники сегодняшней встречи отметили, что летом 2017 года по сравнению с летом 2016 и 2015 годов количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось", — сказал Грызлов журналистам.

По его словам, первые 12 дней "школьного" перемирия демонстрируют, что "при наличии желания сторон можно реально снизить до минимума количество обстрелов и повысить уровень безопасности мирных граждан". Грызлов также указал на рост числа пересечений гражданскими лицами контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.