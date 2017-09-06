ДНР не получила предложения Киева по обмену пленными, заявила Морозова

ДОНЕЦК 6 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики не получали официального предложения от Киева по обмену пленными с конкретным указанием формата, сообщает в среду пресс-служба уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.
"Никаких официальных предложений касательно обмена от оппонентов в цифровом формате нам так и не поступило. Надеемся, что украинская сторона не будет избирательно подходить к выполнению прописанных пунктов Комплекса мер (по имплементации минских соглашений), и прекратит делить людей на категории. В случае выполнения этого требования долгожданный обмен вскоре произойдет, потому что наша сторона уже давно готова к полноценному обмену", — цитирует пресс-служба слова Морозовой.
По ее словам, позиция ДНР по вопросу обмена пленными остается неизменной. "Я предложила полномочным представителям Украины не открывать ящик Пандоры, а выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. Наша позиция остается неизменной: никто не имеет права пренебрегать прописанными пунктами минских договоренностей… Мы сделаем все, чтобы освободить наших соотечественников", — сказала она.