На отстраненного мэра Кишинева завели еще одно уголовное дело

КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Отстраненный с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ проходит подозреваемым по новому уголовному делу о превышении служебных полномочий, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии.

"Мэр Кишинева, отстраненный со своего поста, проходит по новому уголовному делу, в котором он подозревается в превышении служебных полномочий", — отмечено в сообщении НАЦ, где также указано, что о статусе подозреваемого Киртоакэ должны были сообщить в среду, но, так как он явился в прокуратуру без адвокатов, то процедуру перенесли на пятницу.

Как отмечено в сообщении антикоррупционного центра, материалы дела свидетельствуют о том, что с 1998 по 2013 годы судебные инстанции вынесли 383 постановления, которые обязывали муниципальный совет Кишинева (МСК), согласно действовавшим на тот момент законодательным нормам, обеспечить ряд граждан и семей жилплощадью из общественного фонда муниципального жилья.

Там уточнили, что мэрия Кишинева в лице Киртоакэ с 2012 года по январь 2017 года заключила 81 соглашение о примирении сторон, по которому столичная администрация вместо предоставления жилплощади выплачивала этим людям деньги – по 664 евро за квадратный метр (564 евро – средняя цена за белый вариант и 100 евро – за ремонт) жилья. При этом, как отметили в НАЦ, не было соответствующего решения муниципального совета, без которого подобные транзакции не могли быть проведены.

Согласно действующему законодательству, мэр исполняет решения мунсовета и обеспечивает распределение жилфонда, но не принимает местный бюджет и модель расходования из него средств. За это отвечает муниципальный совет.

Таким образом, как уточнили в НАЦ, своими действиями Киртоакэ нанес местному бюджету достаточно крупный ущерб, выплатив 66 миллионов 730, тысячи леев (3,75 миллиона долларов).

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На данный момент он находится под домашним арестом.

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