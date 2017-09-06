В Саудовской Аравии задержали мужчину, избившего сына коляской

ДУБАЙ, 6 сен — РИА Новости. Полиция Восточной провинции Саудовской Аравии смогла по видеозаписи установить личность мужчины, избившего маленького сына коляской в торговом центре, и задержать его, сообщает полиция в среду.

Выложенная в понедельник в соцсети видеозапись, как мужчина толкает и бьет коляской рыдающего ребенка, который лежит на полу возле кафе, шокировала арабских пользователей. Заместитель правителя Восточной провинции Саудовской Аравии эмир Ахмед бен Фахд бен Абдель Азиз приказал полиции разыскать и привлечь его к ответственности.

"Полицейские района Эль-Хубар смогли установить личность человека, который избивает ребенка на видео, найти и задержать его, соответствующие службы занялись изучением социального положения ребенка и принимают необходимые меры", — отмечается в заявлении полиции.

В полиции указали, что задержанный является гражданином одной из арабских стран.

Ранее в арабских СМИ появилась информация, что инцидент произошел в торговом центре Рашид в городе Эль-Хубар, и отец ребенка — египтянин.